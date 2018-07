Heimatverein Ercroder Jonges feiert am 4. und 5. August wieder ein Brückenfest rund um Haus Brück unter der Autobahnbrücke

Erkrath Weil die Premiere 2017 ein Erfolg war, wird das Fest rund um das Rittergut Haus Brück am kommenden Wochenende, 4. und 5. August, neu aufgelegt. Wie praktisch, dass der Hausherr seit einem Jahr auch Jonges-Mitglied ist.

Neu-Jong Rolf Deuerlein hat noch ganz schön viel zu tun, bevor das Fest am Samstag eröffnet wird. Besondere Sorge bereitet ihm derzeit der Wassergraben rund um das Mitte des 13. Jahrhunderts entstandene Rittergut, dessen Pegel durch die andauernde Hitze sinkt und sinkt. Damit die darin heimischen Fische auch weiterhin munter in ihrem Element bleiben, hat er den seit 25 Jahren nicht mehr genutzten Brunnen des Anwesens anzapfen müssen. Jetzt sprudelt das Wasser in den darbenden Graben und perfektioniert die historische Kulisse, pünktlich zum Sommerfest des Heimatpflegevereins „Ercroder Jonges“.

An zwei Tagen soll wieder groß gefeiert werden, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Eingeladen ist wie immer die ganze Stadt – es könnte also eng werden auf dem Platz vor und auf der Wiese an dem stadtgeschichtlich bedeutsamen Haus. Zur Premiere im Sommer 2017, als der nach Düsseldorfer Vorbild aufgebaute Erkrather Jonges-Verein 35 Jahre alt wurde, kamen immerhin rund 500 Besucher und ließen es sich bei Live-Musik, Essen und Getränken und jeder Menge Gratis-Programm für Kinder gut gehen, erzählen die Jonges.