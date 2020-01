Neues Angebot : Hebamme berät junge Familien in Erkrath

Erkrath Das neue Angebot des Sozialdienstes SKFM ist auch für Flüchtlingsfrauen gedacht. Die Termine finden in Alt-Erkrath und in Hochdahl statt.

Babys, die nicht schlafen, sondern schreien, sind häufig Thema in Elternsprechstunden. Hebamme Dorothee Lingen muss dann erst einmal viele Fragen stellen: Wie häufig schreit das Kind? Wurden eventuelle körperliche Ursachen ärztlich abgeklärt? In welchem Raum schläft das Baby? Wie klappt es mit dem Stillen? Und so weiter.

In Alt-Erkrath finden sie an jedem zweiten und vierten Dienstag eines Monats von 9.30 bis 11.30 Uhr in den Räumen der Sozialpädagogischen Familienhilfe statt, Brechtstraße 6.

Wie Eltern zu einem entspannten und entspannenden Umgang mit ihrem Säugling finden, darüber informiert Dorothee Lingen im Auftrag des Sozialdienstes SKFM jetzt in regelmäßigen Sprechstunden. Der Bedarf sei enorm in Zeiten, in denen es die Großfamilie mit ihrem von Generation zu Generation weitergereichten Wissen so gut wie nicht mehr gebe. Oder wo sie durch Migration verloren bzw. außer Reichweite gegangen sei. Denn Lingens Angebot richtet sich ganz explizit auch an Frauen mit Fluchthintergrund. Hilfreich ist es, wenn sie schon ein wenig Deutsch oder zumindest Englisch sprechen, oder einen Bekannten/Verwandten mitbringen können, der sprachlich aushelfen kann.

Denn Dolmetscher sind ein Luxus, den sich der Sozialdienst SKFM bei diesem Angebot dann doch nicht leisten kann. Aber Dorothee Lingen ist bereits trainiert, hat sie doch für den SKFM schon in der Hochphase der Flüchtlingsunterbringung in Erkrath die städtischen Unterkünfte besucht und die Schwangeren dort so gut es ging beraten. Dass es neben einer Sprechstunde in den Räumen der Sozialpädagogischen Familienhilfe an der Brechtstraße in Alt-Erkrath auch eine in den Räumen des Freundeskreises für Flüchtlinge an der Beckhauser Straße in Hochdahl gibt, soll die Hemmschwelle für Frauen mit Migrationshintergrund zusätzlich senken.