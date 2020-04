Corona-Ticker : Hausmann-Gastspiel auf 21. Oktober verlegt

Erkrath Aktuelles aus Erkrath.

Couch-Konzert Lutz Kraft und seine Mitstreiter wollen die Erkrather wieder von Corona-Sorgen ablenken. Vergangene Woche zogen sie mit einem Musik-Konvoi durch die Stadt. Ab jetzt wollen sie Erkrath jeden Samstag um 18 Uhr von zuhause aus bespaßen. Dieses Mal lautet das Motto „Dein Couchgig für Erkrath“. Was dahinter steckt? „Ein Live-Konzert von unserer Couch in Stockies Bistro 2 für eure Couch zu Hause.Wir freuen uns zur Premiere auf die Jungs von Tonkomplex“, berichtet Kraft. Los geht es am Samstag um 18 Uhr im Stream bei Facebook und Youtube. Moderiert wird das Ganze von Tobi Wienke.

Kabarett-Termin Aus Gründen des Infektionsschutzes muss auch der für Freitag, 24. April, geplante Kabarettabend mit Jürgen B. Hausmann in der Erkrather Stadthalle an der Neanderstraße vorsorglich abgesagt werden. Die Kulturabteilung der Stadt hat bereits einen Nachholtermin gefunden. Vorgesehen ist nun Mittwoch, 21. Oktober, 20 Uhr. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wem der Nachholtermin nicht passt, bekommen den Eintrittspreis erstattet. Dafür einfach die Karte unter Angabe von Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer (tagsüber erreichbar) sowie Kontoverbindung an Stadt Erkrath, Kulturabteilung, Bahnstraße 16, 40699 Erkrath, senden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Wer Karten von Vorverkaufsstellen wie Eventim oder Neanderticket hat, wendet sich an den jeweiligen Anbieter. Ob das Theaterstück „Spatz und Engel“ am Mittwoch, 29. April, wie geplant stattfinden kann, wird derzeit noch mit dem Kreisgesundheitsamt abgestimmt, informiert die Verwaltung.