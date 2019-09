Haaner Kirmes 2019 : Nervenkitzel über den Dächern der Haaner Innenstadt

Haan Erkrather Kinder, die die Gesamtschule Haan besuchen, werden am Montag, 23. September, schulfrei haben, denn dann ist Kirmes in der Gartenstadt.

Nachdem der Haaner Sommer „weggeschippt“ wurde, kehrt Normalität auf dem Neuen Markt ein – doch nicht für lange: Die Haaner Kirmes steht bereits in den Startlöchern. Erkrather Schüler, die die Haaner Gesamtschule besuchen, haben am Kirmes-Montag, 23. September, schulfrei.

Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. „Aneinandergereiht ergäben die Fahrgeschäfte und Stände eine Länge von fast zwei Kilometern mit rund 35.000 Quadratmetern bebauter Fläche“, berichtet Bürgermeisterin Bettina Warnecke. Dieses Jahr werden erneut circa 200 Schaustellerbetriebe auf der Haaner Kirmes vertreten sein, darunter 15 Fahrgeschäfte und 13 Kinder-Attraktionen. Die federführenden Organisatoren, Rainer Skroblies und Andreas Krug vom städtischen Ordnungsamt, wählten die Stände aus knapp 800 Bewerbungen aus. „Wir haben einen gewissen Stamm, der immer da ist“, berichtet Skroblies, der seit 2003 als Kirmes-Organisator tätig ist. Neben der Qualität, Attraktivität und Bekanntheit der Fahrgeschäfte und Buden, werde bei der Auswahl darauf geachtet, was sich „bewährt“ habe. Von den Besuchern sei es gerne gesehen, gewisse Strukturen und Geschäfte gleich zu halten, so Skroblies, Neuerungen seien dennoch immer vertreten.

Erstmalig auf der Haaner Kirmes ist dieses Jahr das Hochfahrgeschäft „The Beast“. Dabei haben die Besucher die Wahl zwischen „einer familientauglichen Schaukel-Fahrt oder einer spektakulären Überkopf-Fahrt“, wirbt der Schaustellerbetrieb. Ausschlaggebend ist der gewählte Eingang des neuen Fahrgeschäfts. Neu ist ebenfalls das Gondel-Design des Riesenrads „Jupiter“: Die Gondeln sind jetzt geschlossen und in der Außengestaltung überarbeitet worden. „Darauf können sich die Haaner wirklich freuen“, kündigt Skroblies an. Als Rückkehrer zählen das Laufgeschäft „Pirates Adventure“ und das Spaßgeschäft „Action House“, die jeweils zuletzt vor fast zehn Jahren in Haan gastierten. „Unverzichtbar“, so Skroblies, sei die „Wilde Maus“, die mit 42x20 Metern unter die größten Fahrgeschäfte in der Gartenstadt fällt. Weitere Klassiker seien zudem das Kettenkarussell, der Breakdancer, der Autoscooter sowie der „Hexentanz“, der dieses Jahr auf dem Brunnens mitten auf dem Neuen Markt stehen wird.