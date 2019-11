Gut eingelebt : Pächter des Kühlen Grunds sagen Danke

Erkrath/Haan Claudia Gruner und Rüdiger Mittermayer freuen sich auf die positive Resonanz und feilen weiter am Konzept.

Die Lage unmittelbar an der Düssel zieht tagsüber insbesondere Wandertouristen aus dem nahen und ferneren Umland an, am Abend sind es dann eher die Einheimischen, die gerne in der Gaststätte mit 114-jähriger Geschichte speisen möchten. In den Sommermonaten, als dort vermehrt Ausflügler einkehrten, war der Andrang so groß, dass Claudia Gruner und Rüdiger Mittermayer auf zusätzliche Aushilfen angewiesen waren. „Das waren vor allem junge Leute aus dem Dorf, die ihre Hilfe angeboten haben“, berichtet Gruner. „Mit so viel Resonanz hatten wir überhaupt nicht gerechnet.“