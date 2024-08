Klimaschutz in Erkrath Gymnasium Hochdahl zapft jetzt die Sonne an

Die Anlage besteht demnach aus 152 Solarmodulen in zwölf Modulsträngen und verfügt über eine elektrische Leistung von etwa 68,4 Kilowatt-Peak. Damit der Solarstrom auch bei schlechtem Wetter genutzt werden kann, wurde ein Batteriespeicher verbaut, der überschüssige Energie sammelt. Nach Fertigstellung der restlichen Verkabelungsarbeiten wird die PV-Anlage laut Stadt mit Beginn des neuen Schuljahrs ans Netz gehen. Dann könnten an der Rankestraße in Hochdahl jährlich zirka 20,8 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden.