Schulzentrum Rankestraße : Gymnasium vergibt Meldetermine

Erkrath (hup) Schulleiter Christof Krügermann weist darauf hin, dass die Terminvergabe für Anmeldungen des neuen 5. Jahrgang am Gymnasium Hochdahl (Schulzentrum Rankestraße) noch bis zum 21. Februar möglich ist.

„Wir freuen uns auf die neuen Schülerinnen und Schüler, die im Sommer bei uns eingeschult werden", unterstreicht der Schulleiter in einer Mitteilung. Am Gymnasium Hochdahl würden nach guten Erfahrungen im letzten Jahr zum zweiten Mal Termine für den Anmeldezeitraum vom 26. bis 28. Februar 2020 vergeben. Das Verfahren sorge dafür, dass Eltern und Kinder vor der Anmeldung zum kommenden Schuljahr in den allermeisten Fällen ihren Wunschtermin bekommen und kaum warten müssen.