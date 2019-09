Standort Hochdahl : Gymnasium ist jetzt auch schon 50

Sie haben das Abitur am Gymnasium Hochdahl noch vor sich: Anja (links) und Zalira (beide neun Jahre alt) spielen beim Jubiläumsschulfest Jenga. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hochdahler Schule feierte das mit vielen Gästen: Aus ganz Deutschland und von noch weiter waren ehemalige Schüler und Lehrer zu Festakt und Schulfest angereist.

Die Geschichte der Schule ist eng mit der Entstehung Hochdahls verknüpft und – trotz Umbrüchen in der Schulpolitik über die Jahrzehnte – eine Erfolgsgeschichte. In diesem Jahr haben 77 Schüler im 41. Jahrgang das Gymnasium mit dem Abitur erfolgreich abschließen können, und 2026 ist es für die erste Stufe des wiedereingeführten G9-Systems soweit.

Die knapp 800 heutigen Schüler haben sich allesamt an der Gestaltung des Schulfestes beteiligt. Dafür wurde die Tradition der Projekttage wieder aufgegriffen und klassen- und jahrgangsübergreifend unter dem Titel „Wir sind jung und brauchen die Welt“ geforscht. Herausgekommen sind 50 Projektarbeiten zu Ökologie und Nachhaltigkeit, die über das ganze Gebäude verteilt in einer Art Schnitzeljagd „abgespielt“ werden konnten.

Auch die Speisen und Getränke für die Gäste wurden von den Schülern unter dem Maßstab der Nachhaltigkeit ausgewählt: So gab es etwa vegane Hot Dogs und Limonaden von umweltbewussten Herstellern – natürlich nur in Glasflaschen. Das Schulfest war aber keine Lehrveranstaltung mit erhobenem Zeigefinger, sondern vor allem ein großes Wiedersehen alter Schulfreunde und ehemaliger Lehrerkollegen.

„Im 50. Jahr steht die Gemeinschaft der heutigen und ehemaligen Lehrer“, sagt Schulleiter Christof Krügermann. Das wurde besonders deutlich am Chor, der sich nur für die Jubiläumsfeierlichkeiten zusammengefunden hatte. Über den Mail-Verteiler waren alle Ehemaligen angeschrieben worden; davon haben sich 86 tatsächlich in Hochdahl zusammengefunden und an sieben Probetagen das Programm einstudiert.