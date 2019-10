Erkrath : Gymnasium Hochdahl stellt sich bei Eltern vor

Erkrath (hup) Die Schulkonferenz des Gymnasiums Hochdahl an der Rankestraße hat im Juli dieses Jahres beschlossen, dass der Bildungsgang G9 an der Schule im gebunden Ganztag organisiert wird. Der jetzige fünfte Jahrgang und sechste Jahrgang im G9 profitieren seit Beginn des Schuljahres von dieser Entscheidung.

„Die Stundentafel für den Bildungsgang G9 ist beschlossen und die Fachkonferenzen haben mit der Einarbeitung der neuen Kernlehrpläne in die schulinternen Curricula begonnen“, informiert Schulleiter Christof Krügermann. Eltern von Grundschülern sind eingeladen, sich am kommenden Montag, 4.November, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums über die Schule zu informieren.

Nach einem kurzen einführenden Vortrag werden die Eltern in kleinen Gruppen durch das Schulgebäude zu vier Stationen in Klassen- und Fachräumen geführt, wo Lehrern über den Unterricht und das Schulleben berichten. Eltern der Schulpflegschaft und Schülervertreter werden ebenfalls vor Ort sein und berichten.

Am 16. November findet dann von 9.45 bis 13 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Dann haben auch die Kinder Gelegenheit, den Unterricht an der Schule mitzuer­le­ben und mit ihren Eltern Fachräume und Sammlungen zu besich­ti­gen, viele Dinge selbst auszuprobieren, bei Unterrichtsprojekten zuzuschauen oder auch mitzumachen. „Unsere Gäste können sich einen Überblick über unser Ganztagskonzept, viel­fäl­ti­ge Aktivitäten und Schwerpunkte verschaffen, an Führungen durch die Schule teil­­nehmen und unser breit gefächertes Angebot an Arbeitsgemeinschaften ken­nen lernen. Bei Kaffee und Kuchen sind die Eltern zu Gesprächen mit Lehrern, den Eltern unserer Schulpflegschaft, Schülern so­wie den Mitgliedern der Schulleitung eingeladen“, erläutert Schulleiter Krügermann.