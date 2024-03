Nachhaltiges Bauen in Erkrath Ausgezeichnetes Gymnasium in Alt-Erkrath

Der geplante Neubau des Schulgebäudes des Gymnasiums am Neandertal in Alt-Erkrath wurde vom Förderprojekt „Energieeffiziente Nichtwohngebäude in NRW“ des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW und der NRW.Energy4Climate GmbH für herausragende Energieeffizienz ausgezeichnet. Anlässlich der Übergabe der Auszeichnungstafel gratulierte Bürgermeister Christoph Schultz dem Team des Fachbereichs Immobilienmanagement Neubau zur Ehrung. Denn mit diesem frisch verliehenen Label wird auch ein Beitrag zu einer nachhaltigeren Stadt geleistet.