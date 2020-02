Helau in Düsseldorf : Gut gelaunte Erkrather beim Prinzenempfang

Düsseldorf Udo I. und Sabine I. sowie Adjutant Ludwig Hucklenbroich, Hofdame Heide Caron und Fahrer Stephan Friedrichs fanden sich in Düsseldorf zum Prinzenempfang der RP ein.

(arue) Prinz Udo I. und Prinzessin Sabine I. aus Erkrath waren mit ihrem Gefolge am Dienstag zu Gast beim Prinzenempfang der Rheinischen Post in Düsseldorf. Auch Bürgermeister Christoph Schultz fand sich ein, um seine Stadt gemeinsam mit den Karnevalisten mit viel Humor und guter Laune zu repräsentieren. Das Erkrather Prinzenpaar hat einen straffen Tagesablauf: Rund 100 Termine waren in der ablaufenden Session zu absolvieren, und der Endspurt steht erst noch bevor. Einer der nächsten Höhepunkte ist die Beteiligung am Düsseldorfer Rosenmontagszug, wo beide zu Gast auf dem Wagen der KG „Närrische Schmetterlinge“ sind – Prinz Udo ist dort Ehrenmitglied. Drei Paletten Wurfmaterial stehen schon bereit – und Grillzangen (!), die das Paar unter den Jecken verteilen will. RP-Foto: Alexandra Rüttgen