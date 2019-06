Wettbewerb : GGS-Mädels sind die neuen Stadtmeisterinnen im Fußball

(RP) Auf der Sportanlage an der Grünstraße fanden wieder die Stadtmeisterschaften der Erkrather Grundschulen statt. Ausgerichtet vom Hochdahler Fußballverein Rhenania und unter der Schirmherrschaft der Erkrather Stadtwerke sowie der Firma TimoCom spielten die sieben Erkrather Grundschulen bereits zum 14.Mal um die begehrten Wanderpokale.

Die Schulmannschaften boten den mehreren hundert Zuschauern auf dem Sportplatz Grünstraße spannende Spiele am laufenden Band. Auch wenn es zwischendurch kräftig regnete, waren die Kinder und die zahlreichen Fans aus den Schulen begeistert.

Neben dem Platz sorgten die Mitglieder des SC Rhenania Hochdahl für das leibliche Wohl der Zuschauer. Dank der Unterstützung eines Hochdahler Supermarktes konnten sich Zuschauer und Spieler zwischen den einzelnen Spielen an den jeweiligen Essens- und Getränkeständen stärken.

Am Ende war es dann die Regenbogenschule bei den Jungen sowie die Grundschule Erkrath bei den Mädchen, die die begehrten Wanderpokale in diesem Jahr in Empfang nehmen durften. Die Jungen aus der Regenbogenschule gewannen alle Spiele im Modus „jeder gegen jeden“, auf den Plätzen zwei bis vier behaupteten sich die GGS Erkrath, die Johannesschule sowie die GGS Willbeck.