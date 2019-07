Bavierpark : Grundschule lädt zum Aktionstag rund ums Klima

Erkrath (RP) „Wandertag statt Schulfest“ dachte sich die Grundschule Erkrath zu Beginn des Schuljahres. Daraus entstanden ist eine Wanderung „Hand in Hand fürs Klima“ durch Erkrath, und das auch noch an einem Freitag.

Immer wieder beschäftigen sich Schüler mit Themen rund um den Natur- und Umweltschutz. Bereits 2012 wurde die Schule für ihr Engagement im Rahmen einer Projektwoche „Klima geht uns alle an“ geehrt. Im Programm der Schule, die dreimal in Folge als Schule der Zukunft ausgezeichnet wurde, wurde festgelegt: „Wir vermitteln Einsichten in den Schutz der Natur und fördern umweltbewusstes und klimaschonendes Verhalten“. In diesem Schuljahr gab es drei Projekttage zum Thema Klima: Wie entsteht Klima? Welche Klimazonen gibt es? Was bedeutet Klimawandel? Was trägt der Mensch dazu bei? Was bedeutet das für uns in der Schule? „Was macht der Pups der Kuh eigentlich mit dem Klima?“, lautet etwa das Thema einer 2. Klasse. Die Ergebnisse werden in Form von Infoständen, Präsentation von entstandenen Objekten und Produkten am Freitag, 5. Juli, im Bavierpark rund um das Denkmal in der Nähe des Spielplatzes gezeigt. Alle Klassen wandern nach Unterrichtsbeginn vom jeweiligen Schulstandort durch Erkrath bis zum Marktplatz, auf dem sie sich um 10 Uhr treffen. Die Schüler einer 4. Klasse haben einen Klimasong geschrieben, den alle 280 Kinder der Schule auf dem Marktplatz singen werden. Von dort aus wandern alle weiter bis in den Bavierpark. Dort gibt es für alle Kinder ein klimaneutrales und faires Picknick. Denn auch mit der Frage: „Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun?“ (einkaufen und verwenden von regionalen, saisonalen und bevorzugt biologisch produzierten Lebensmitteln) hat sich ein 1. Schuljahr beschäftigt. Sogar der schuleigene Solarkocher diente als Toaster. Gäste, gerne auch aus benachbarte Kitas oder schulen, sind willkommen.