Erkrath : Grüne unterstützen Kino-Pläne für Erkrath

Erkrath Die Partei hat die Stadtverwaltung um eine Stellungnahme im Kulturausschuss am 7. November gebeten.

„Wenn nun Herr Rüttgers Interesse zeigt, in Erkrath wieder ein Kino zu eröffnen, so ist dies außerordentlich zu begrüßen und nach Kräften zu unterstützen“, schreibt Andreas Kuchenbecker, grünes Ratsmitglied und Vorsitzender des Kulturausschusses, in einer Pressemitteilung. „Unsere Stadt hat es nicht leicht, am Rande der Kulturmetropole Düsseldorf eigene hochwertige Angebote vorzuhalten.“