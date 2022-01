Stadtfinanzen in Erkrath : Grüne und FDP lehnen höhere Grundsteuer ab

Erkrath Erst einmal sollte versucht werden, Einsparungen durch Ausgabensenkungen zu erzielen, um die Bürger nicht noch stärker zu belasten. Beide Parteien haben bereits Vorschläge erarbeitet.

Das jährliche Defizit soll unter anderem durch Steuererhöhungen gemildert werden. Für 2022 bliebe dann eine Summe von 2,12 Millionen Euro, die in der Stadtkasse fehlen. Vorgesehen ist eine Erhöhung der Grundsteuer B um 50 auf 570 Prozentpunkte sowie der Grundsteuer A um 75 auf 285 Prozentpunkte. Das soll der Stadt künftig eine Million Euro Mehreinnahme pro Jahr garantieren. Zuletzt war der Hebesatz der Grundsteuer B in 2017 auf 520 Prozentpunkte angehoben worden, die Grundsteuer A blieb damals unverändert bei 210 Prozentpunkten.

Es sei also die erste Anhebung in diesem Bereich seit fünf Jahren, und sie sei als Ausgleich der Geldentwertung durch Preissteigerungen notwendig, rechtfertigt Bürgermeister Christoph Schultz (CDU) den Vorstoß – wohlwissend, dass Steuererhöhungen, auch moderate, beim Bürger nie gut ankommen. Schultz hält die Anhebung auch für sozial verträglich: Für Wohnungen würden zirka 2,50 Euro und für Häuser zirka 5 Euro pro Monat mehr fällig. Erkraths Grüne bezweifeln die soziale Verträglichkeit.

Eigentümer und Mieter müssten wegen drastischer Steigerungen bei Miete und Energiekosten schon jetzt deutlich tiefer in die Tasche greifen. Dies sollte nicht durch höhere Grundsteuern verschärft werden, unterstreichen die Grünen, die im Haushaltsentwurf des Kämmerers Einsparpotenzial sehen. So müssen enorme Kostensteigerungen bei städtischen Bauvorhaben wie der neuen Feuerwache am Cleferfeld in Alt-Hochdahl und dem Campus Sandheide, die „schon in der Planungsphase nach jetzigem Stand weit über 20 Millionen Euro betragen“, durch verbesserte Planung und Kostenkontrolle vermieden oder zumindest reduziert werden.