Kempen und Unterfeldhaus : Grüne: Mehr Lärmschutz für A3-Anwohner in Erkrath

Grüne: Mehr Lärmschutz für A3-Anwohner in Erkrath

Die Autobahn A3 kurz vor dem Hildener Kreuz in Richtung Mettmann. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Erkrath Ein weiteres Teilstück der A3 bekommt bald Flüsterasphalt. Das bedeutet eine Verbesserung für tausende Anwohner in Hochdahl-Kempen und Unterfeldhaus.

In der jetzt vorliegenden Antwort des Landesbetriebs Straßen NRW heißt es, dass auch auf diesem Teilstück ein „Straßenbelag mit einer Lärmreduzierung von minus 5 db(A) eingebaut wird“, informieren die Grünen. „Durch die Verlegung von lärmminderndem Asphalt auch in diesem Bereich wird sich die Lärmbelastung in den angrenzenden Teilen von Hochdahl-Kempen und Unterfeldhaus spürbar vermindern. Dadurch werden die Wohnsituation und der Gesundheitsschutz für die Anwohner verbessert“, unterstreicht der Fraktionsvorsitzende der Grünen-Ratsfraktion, Peter Knitsch.