Erkrath : Maßnahmen sollen Sandheide verschönern

Erkrath Im Bereich der Grün- und Spielflächen machte die Stadt gute Fortschritte.

Ein Planungsbüro, das schon für mehrere Spielplatzprojekte in Erkrath verantwortlich zeichnete, stecke mitten in den Konzeptionsarbeiten und plane im April und Mai jeweils eine Bürgerbeteiligung. Die Fertigstellung des Konzeptes sei für Ende 2019 angesetzt. Auch am Stadtweiher sei ein externes Büro aktiv geworden: Dort haben Gutachter auf der Basis von Schlamm- und Wasserproben Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise ausgesprochen, die nun von der Verwaltung geprüft werden. Auch ein Artenschutzgutachten sei in Auftrag gegeben und eine fischereibiologische Untersuchung stehe bald an.