Wahl am 13. September : „Grüne Liste“ für Integrationsrat

Wahl am 13. September

ERKRATH Bewerber machen Wahlwerbung mit Videos in verschiedenen Sprachen. Darin weisen sie darauf hin, wie wichtig die Wahlbeteiligung ist.

Neben der Kommunalwahl steht am 13. September auch die Wahl des Integrationsrat der Stadt Erkrath an, weshalb sich jetzt die „Grüne Liste International“ vorstellte. Die in einer Listenbewerbung antretenden zehn Kandidaten finden sich im Amtsblatt Nr. 19 auf der Homepage der Stadt Erkrath. Ihre Namen und Angaben wie auch die der drei Kandidaten der Listenbewerbung des „Integral e. V.“ und der drei Einzelbewerber sind dort nachzulesen.