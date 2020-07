Erkrath : Grüne: Wimmersberg wird Spekulationsobjekt

Erkrath Der Planungsausschuss soll sich am 1. September noch einmal mit dem Projekt befassen. Es werde in Erkrath zu blauäugig betrachtet.

Weiter kritisieren die Grünen, dass zwar das Bebauungsplanverfahren in aller Eile und mit Sonderratssitzungen noch vor den Wahlen abgeschlossen werden solle, bislang aber nicht einmal der Entwurf für einen städtebaulichen Vertrag vorliege. Dieser müsse so weit wie möglich genutzt werden, um Entwicklungen wie in Düsseldorf zu verhindern, so Knitsch. Auch am Verfahren und an den bislang von Stadtverwaltung, CDU und SPD vorgesehenen Inhalten des Bebauungsplans stören sich die Grünen zusammen mit einigen Bürgern: Ihnen zufolge füge sich die Bebauung nicht ausreichend in die Umgebung ein, die geplante Fällung von mehr als 300 Großbäumen könne bei besserer Planung reduziert werden und die vorgesehenen fast 1000 neuen PKW-Stellplätze und eine Verkehrsführung durch die geplante grüne Mitte des Wohngebietes widersprächen dem alternativen Verkehrskonzept, Lärm- und Klimaschutz kämen zu kurz.