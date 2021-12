Anträge in Arbeit : Grüne: Klimakonzept ernst nehmen

Auf der grünen Wiese in Erkrath-Nord, teils nah an der Brücke für die A3, soll ein Wohngebiet entstehen. Da der Bereich als Entstehungszone für die in Hitzeperioden wichtige Kaltluft gilt, wollen die Grünen eine Bebauung verhindern. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das von der Stadt beauftragte Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels müsse Konsequenzen für das politische Handeln haben. Bauprojekte müssten auf den Prüfstand.

Die Stadt Erkrath hat gerade eine beträchtliche Summe für ein Konzept ausgegeben, das Maßnahmen zur Anpassung städtischen Handelns an die nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels empfiehlt. Über die genaue Höhe der Kosten gab es bis Redaktionsschluss noch keine Antwort aus dem Rathaus. In jedem Fall aber gut angelegtes Geld, finden Erkraths Grüne – sofern das umfangreiche Papier auch mit handfesten politischen Konsequenzen verbunden sei. „Sonst müssen alle Ratsmitglieder, die Maßnahmen ablehnen, die Frage beantworten, warum solche Konzepte überhaupt in Auftrag gegeben werden“, unterstreicht Grünen-Fraktionsvorsitzender Peter Knitsch.

Für die ersten Sitzungen von Umweltausschuss und Stadtrat im neuen Jahr will seine Partei Anträge auf den Weg bringen, die das Klimaanpassungskonzept zur Grundlage haben. In dem von mehreren Expertenbüros erarbeiteten Papier heißt es unter anderem, dass sich die Durchschnittstemperatur in Erkrath bereits um 1,4 Grad erhöht und die Zahl der besonders belastenden Hitzetage nahezu verdoppelt habe. Diese Entwicklung wird sich den Gutachtern zufolge weiter fortsetzen. Das greifen die Grünen auf und drängen neben „raschen Maßnahmen“ zur Minderung des CO 2 -Ausstoßes, etwa dem Ausbau der Photovoltaik und der energetischen Gebäudesanierung, auch darauf, jene Grün- und Freiflächen zu erhalten, die von den Gutachtern als wichtige Produktionsstätten für die in Hitzeperioden dringend benötigte Kaltluft identifiziert wurden.

Info Klimaschutz beim Bauen berücksichtigen Laut Gutachten ist die Berücksichtigung von Belangen der Klimaanpassung im Rahmen der Bauleitplanungist für eine langfristig klimagerechte Entwicklung der Stadt Erkrath unverzichtbar. Als Ziele der klimagerechten Bauleitplanung werden neben dem planerischen Schutz klimatisch wirksamer Freiräume auch die vorsorgende Reduktion der Versiegelung, die Erhöhung des Grünvolumens sowie die Förderung der Gebäudebegrünung definiert. Vieles werde bereits heute in Planungsverfahren in Erkrath angewandt. Der Kreis Mettmann entwickelt aktuell eine Checkliste für die Bauleitplanung als Hilfestellung für die Planer. Die Erkenntnisse der Stadt Erkrath aus bisherigen Bauleitplanprozessen (Hemmnisse, Potenziale für die Klimaanpassung) und aus dem Klimaanpassungskonzept sollten laut Gutachter in diese Handlungsempfehlungen einfließen und Standard werden.

Dazu müssten auch bereits getroffene Entscheidungen noch einmal auf den Prüfstand, meinen die Grünen: „Die bislang von Verwaltung und Ratsmehrheit für eine Bebauung vorgesehenen Flächen Erkrath-Nord, die sogenannte Hasenwiese an der Schmiedestraße in Millrath, die Neanderhöhe in Alt-Hochdahl und die Grünfläche an der Düsseldorfer Straße 1 in Alt-Erkrath besitzen laut Konzept eine sehr hohe beziehungsweise hohe bioklimatische Bedeutung. Ihnen kommt damit eine herausgehobene Bedeutung für den Erhalt der Wohnqualität in Erkrath zu. Das gilt insbesondere für die Abkühlung in der Nacht, da es sich um Kaltluftentstehungsgebiete handelt“, so Peter Knitsch.

Ob diese Infragestellung alter Ratsbeschlüsse selbst vor dem Hintergrund des neuen Gutachtens politisch realistisch ist, sprich auch nur den Hauch einer Chance auf Durchsetzung hat, ist angesichts der Blockbildungen im Stadtrat mehr als zweifelhaft. Die Grünen schreckt das nicht: „Wir hoffen, dass das Gutachten bei den anderen Ratsfraktionen zu einem Überdenken der bisherigen Haltung führt. Dies gilt umso mehr, als das auch die verheerenden Überschwemmungen im Sommer und die Wasserknappheit im Stadtweiher uns drastisch vor Augen führen, welche Folgen die übermäßige Versiegelung in unserer Stadt hat.“