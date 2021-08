Gründer in Erkrath : Per App die Deutschkenntnisse verbessern

Per App die Deutschkenntnisse verbessern

Gründer in Erkrath

Erkrath Jetzt braucht Dominik Klepek aus Erkrath Hochdahl möglichst viele Stimmen beim Online-Voting. Es geht um Gründer-Mittel. Für ihn und seine App ist es der zweite Anlauf.

Der juinge Mann aus Erkrath Hochdahl, Schüler am Hochdahler Gymnasium, hat sich als Programmierer bereits einen Namen gemacht. Denn seine App namens Grammario ist schon im vergangenen Jahr bei den „StartUpTeens“ unter die die besten Fünf gekommen. Das war ein eherenvoller Platz, aber auf den letzten Metern wurde Grammario noch überholt und kam deshalb nicht ins Finale. Das soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen. Mit einer noch weiter verbesserten Version seiner App hat Dominik Klepek sich nochmals beworben und ist wieder bei den Top-Fünf gelandet. Nun braucht er viele Unterstützer beim Online-Voting.

Mit der App „Grammario“ können alle Nutzer – ganz egal ob sie aus dem In- oder dem Ausland kommen – ihre Rechtschreibung, die Zeichensetzung, die Groß- und Kleinschreibung sowie die Grammatik der deutschen Sprache eindeutig verbessern. Und das auf eine spielerische Art und Weise.

Die App habe es jetzt zur Marktreife gebracht. Sie sei sowohl am Hochdahler Gymnasium als auch an anderen Schulen bereits im Einsatz. Stolz berichtet Dominik Klepek von einer Schülerin, die ihren Traumberuf als Deutschlehrerin schon schwinden sah. Denn sie ist Legasthenikerin. Seit git einem Jahr übt sie mit der App und hat sich seither nach Aussagen ihrer Deutschlehrerin spürbar verbessert. Der spielerische Aspekt ist dem jungen Entwickler ganz wichtig, denn stures Pauken ist nicht in seinem Sinn. „Gamification“ lautet das Zauberwort für Fachleute.