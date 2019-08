Erkrath unter Finanzierungsdruck : Großbrände verschieben Stadt-Prioritäten

Erkrath Auf die Erkrather Haushaltspläne werden sich die nun fälligen Neubauten aber nicht negativ auswirken, sagt die Stadt.

Für 2022 hatte Erkraths Kämmerer Thorsten Schmitz eigentlich einen ausgeglichenen Haushalt prognostiziert, bei unveränderten Grund- und Gewerbesteuersätzen. Das wäre ein Meilenstein auf dem Weg zu dauerhaft ausgeglichenen Haushalten, inklusive Kreditabzahlung und Rücklagen-Auffüllung. Dann wurde Anfang Juni erst die Grundschule Sandheide und acht Wochen später die Kita Kempen durch Brandstiftung vernichtet. Rückt das ehrgeizige, für das schuldengeplagte Erkrath so wichtige Ziel des Haushaltsausgleichs damit in weite Ferne?

Für die Kosten der Containerlösung, mit der die Kita Kempen bis zum Neubau in Betrieb bleiben soll, liegen laut Stadt noch keine Angaben vor. Der Neubau geschehe aber gemeinsam mit der Betreiberin, der Arbeiterwohlfahrt Kreis Mettmann, so dass Erkraths Verwaltung in diesem Fall nicht „die volle Planungslast“ hat, wie Sprecherin Maria Steinmetz erklärt.

Die Großbrände haben in jedem Fall Auswirkung auf die städtische Prioritätenliste: Bei der Projektplanung werden die beiden Neubauten nun bevorzugt behandelt, so dass anderes mit Verzögerung angegangen wird – nicht der Kosten wegen, sondern weil einzelne Fachleute, etwa Ingenieure und Elektriker, dafür von laufenden Projekten abgezogen werden mussten. Das betrifft vor allem die Sanierungsarbeiten an anderen Schulen, wie Maria Steinmetz berichtet: So verzögern sich beispielsweise derzeit die Dachsanierung an der Schule Falkenstraße und der Anschluss von Schulen ans schnelle Internet.