Girls’ and Boys’ Day in Erkrath und Wülfrath : Ein Schnuppertag im Bereich der Pflege

Max Borchmann aus der siebten Klasse der Realschule Hochdahl nutzte den Boys’ Day, um einen vermeintlichen Frauenberuf kennenzulernen. Foto: Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath/Wülfrath Marx Borchmann nutzte den Boys’ Day, um das Klischee vom Frauenberuf zu durchbrechen. Unter Beachtung aller Hygiene- und Abstandsregeln begleitete er seine Mutter.

Wegen Corona gab es den diesjährigen „Girls‘ and Boys‘ Day“ nur mit einem Rumpfprogramm und meist digital. Nur wenige Mädchen und Jungen der siebten Jahrgangsstufe konnten in Berufe und Betriebe hineinschnuppern, die als typisch für das jeweils andere Geschlecht gelten. Das galt auch für die Erkrather und Wülfrather Schulen.

„Ich konnte meinen Sohn unter Einhaltung der Corona-Regeln zu der Dame mitnehmen, bei der ich seit vielen Jahren, Pflegetätigkeiten übernehme“, berichtet Bianka Borchmann. Dass ihr Sohn Max sie am vergangenen Donnerstag begleiten konnte, dafür hat Konrektorin Elisabeth Hoopmann den Zwölfjährigen gern vom Unterricht freigestellt. „Ich finde es sehr wichtig, dass die Siebtklässler am ‚Girls‘ und Boys‘ Day die Möglichkeit haben, in Berufe hineinzuschnuppern, die nicht gemeinhin als typisch weiblich oder typisch männlich tradiert sind. Auch heute noch“, sagt die engagierte Lehrerin, die an der Realschule Hochdahl auch das Thema „Gleichstellung“ verantwortet.

Info Seit zwei Jahrzehnten auf der Agenda Tradition Seit dem Start des vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Jugend und Frauen geförderten „Girls‘ Day“ im Jahr 2001 haben bislang 1,8 Mio. Mädchen in 128.000 Veranstaltungen und beim „Boys‘ Day“ 290.000 Jungen an 52.000 Angeboten teilgenommen. Die Videos zum Zukunftstag sind über die Website talentino.io abzurufen.

Max hat der Schnuppertag im Bereich Pflege zwar „Spaß gemacht“, wie er berichtet. Von seinem Berufswunsch abgebracht hat ihn diese Erfahrung allerdings nicht. „Ich möchte doch lieber Torwart-Profi werden“, so der Realschüler, der zurzeit die Notbetreuung in seiner Schule besucht. „Ich fand es interessant zu sehen, was meine Mutter bei ihrer Arbeit macht“, erzählt Max, der an diesem Tag unter anderem den Einkauf übernommen hat.

Franziska Calvano, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wülfrath, ist dieser Aspekt wichtig: „Viele junge Menschen orientieren sich bei ihrer Berufswahl immer noch an Geschlechterklischees und schränken so ihre beruflichen Möglichkeiten ein. Die Wahl, welcher beruflicher Weg eingeschlagen werden soll, hat dabei weniger mit angeborenen Neigungen, als mit erlernten Geschlechterrollen zu tun.“ Diese Einschätzung teilt Calvano mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Giffey nahm an der Talkrunde bei der bundesweiten „Boys-Veranstaltung“ teil. Ihr Statement direkt zu Beginn lautete: „Berufe sind nicht weiblich oder männlich.“ Giffeys Gesprächspartner, ein Kita-Leiter, ein Friseur, ein Kranken-Pfleger und ein Sozialarbeiter waren sich in ihren abschließenden Statements alle einig: Seine Berufswahl sollte „Mann“ vorrangig nach Interesse, Können und Leidenschaft treffen.