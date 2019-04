Feuerwehren im Einsatz : Gewittersturm beschädigt mehrere Bäume

Erkrath/Mettmann/Wülfrath Allein die Feuerwehr Erkrath musste Mittwochabend zu vier Einsätzen ausrücken. Verletzt wurde niemand.

(hup/arue) Das Gewitter, das am Mittwochabend mit stürmischen Böen und heftigem Regen über den Kreis Mettmann zog, bescherte auch in Mettmann, Erkrath und Wülfrath den Feuerwehren mehrere Einsätze. Vier waren es zwischen 19.23 und 20.45 Uhr allein in Erkrath. Am Maiblümchen war der Blitz in einen Baum eingeschlagen und hatte einen großen Ast abtrennt. Hier musste die Wehr die Unglücksstelle nur absichern. Am Steinhof war ein kleiner Baum auf die Fahrbahn gestürzt. An der Hauptstraße fiel ein dicker Ast auf ein Vordach. Beide wurden entfernt. Der aufwändigste Einsatz wartete an der Hochdahler Straße. Dort wurde ein Baum so stark beschädigt, dass er von der Feuerwehr über die Drehleiter mittels Motorkettensäge gefällt werden musste. Die Hochdahler Straße wurde dafür komplett gesperrt. Der Einsatz war gegen 21.45 Uhr beendet.