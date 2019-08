Erkrath : Felsenquelle setzt auf Mehrweg

Erkrath/Haan Die NGG Düsseldorf-Wuppertal fordert Hersteller auf, ihre Quote zu erhöhen.

Die klare Forderung der Gewerkschaft an Hersteller und Supermärkte im Kreis Mettmann: Mehr Mehrwegflaschen aus Glas und öfter verwendbarem PET. „Sie leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz vor Ort – sie sichern auch Arbeitsplätze bei Abfüllern, im Handel und bei den Herstellern“, betont Torun. Das am 1. Januar in Kraft getretene neue Verpackungsgesetz sieht auch eine Mehrwegquote von 70 Prozent für Getränkeverpackungen vor. Die Realität ist davon aber noch ein gutes Stück entfernt. „Der Staat muss also stärker darauf achten, dass Hersteller und Handel die Quote einhalten – und Verstöße notfalls sanktionieren“, fordert Gewerkschafterin Torun. Sie nimmt auch die Verbraucher in die Pflicht: „Wer zum Apfelsaft aus NRW oder zum Minerwalwasser in der Glasflasche greift, stärkt die regionalen Wirtschaftskreisläufe und tut etwas für die Umwelt.“