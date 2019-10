Erkrath : Gericht weist verwirrten Brandstifter in Psychiatrie ein

Erkrath/Wuppertal Das Gericht hat den Syrer, der im April auf dem Balkon seiner Wohnung in der Kreuzstraße ein Feuer entfacht hatte, jetzt in die Psychiatrie eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem mittlerweile 19-Jährigen, der 2016 als minderjähriger Flüchtling nach Erkrath gekommen war, schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Der Angeklagte hatte vom Balkon seiner Wohnung mehrere Möbelstücke aus der zweiten Etage auf die Straße geworfen. Dazu qualmte es um ihn herum, Nachbarn alarmierten die Polizei. Als die Beamten dort eintrafen, fanden sie den Kühlschrank, einen Fernseher und Schranktüren vor dem Mehrfamilienhaus. Der Mann rief den Polizisten vom Balkon aus zu, sie mögen beiseite gehen. Dann warf er eine Tüte mit brennendem Papier über die Brüstung. Es dauerte nicht lange, bis sich der Randalierer stellte – er war von den Rauchgasen aus seiner Wohnung getrieben worden.

Eine vom Gericht hinzugezogene, psychiatrische Sachverständige hatte noch vor der Urteilsverkündung eingeräumt, dass sich der Angeklagte zum Tatzeitpunkt aufgrund einer Psychose im Zustand verminderter Schuldfähigkeit befunden habe. Vor der Kammer hatte sich zuvor die dramatische Lebensgeschichte des jungen Mannes ausgebreitet, der nach der Scheidung der Eltern mit dem Vater im syrischen Aleppo gelebt hatte.

Als Zwölfjähriger inmitten der Kriegswirren zur Mutter nach Jordanien geflohen, sei er dort erstmals in eine suizidale Krise geraten, nachdem die Eltern seiner in Syrien lebenden Freundin die Beziehung abgelehnt hätten. Erst habe er in einem Supermarkt gearbeitet, später sei er nochmals zur Schule gegangen und dann – vor mittlerweile drei Jahren – sei er über die Türkei und Griechenland schließlich mit einer Schwägerin nach Deutschland gekommen.

In Erkrath angekommen, habe er eine Integrationsklasse am Gymnasium besucht, dort und auch in der Flüchtlingsunterkunft sei er mit Cannabis in Kontakt gekommen. Danach sei es wiederholt zu psychischen Krisen und Einweisungen in die Psychiatrie gekommen. Der Angeklagte will Katzenstimmen gehört und sich verfolgt gefühlt haben. Er habe in einer manischen Phase teure Autos kaufen und Moscheen bauen wollen. In der Nacht vor der angeklagten Tat sei er in der Düsseldorfer Altstadt von einem Mann beleidigt worden. Dem sei er dann nachgelaufen, um ihn zu schlagen. Dabei sei er der Polizei in die Arme gelaufen, die ihn eine Stunde lang ohne Wasser auf der Wache festgesetzt habe.