Ehemaliger Erkrather muss sich verantworten : Gericht verhandelt wegen Vergewaltigung

ERKRATH In Erkrath soll ein Ehemann massive Gewalt ausgeübt haben – teils vor den Augen seines kleinen Sohnes.

(magu) Vor fünf Jahren hatten sie sich in Tunesien kennengelernt. Wenige Monate danach war die mittlerweile 43-Jährige Frau schwanger, kurze Zeit später wurde geheiratet. Die Eheleute zogen nach Erkrath. Doch das Eheglück währte nur kurz: Zurzeit muss sich der 17 Jahre jüngere Ehemann vor dem Wuppertaler Landgericht wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verantworten. Laut Anklage soll er seine Ehefrau mehrmals vergewaltigt und zum Oralverkehr gezwungen haben. Er soll sie dabei verletzt und sich ihr in einem Fall auch in exhibitionistischer Absicht gezeigt haben. Beide haben damals in einer gemeinsamen Wohnung in der Tannenstraße gewohnt. Später war der Angeklagte nach Wuppertal gezogen, die Frau blieb unter anderer Anschrift in Erkrath.