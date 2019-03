Sauna-Club: Gericht untersucht Beihilfe zur Steuer-Mauschelei

erkrath/düsseldorf (wuk) Mit ganz speziellen Abrechnungstricks sollen Ex-Manager eines Erkrather Sauna-Clubs jahrelang erhebliche Rotlicht-Einnahmen an der Steuer vorbei geschleust haben. Während die Sauna-Chefs dafür bereits rechtskräftig zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind, kämpft seit gestern ein 53-Jähriger beim Amtsgericht um seine Reputation.

Er soll laut Ermittlungen ganz besonders verschlüsselte Programme entwickelt haben, mit deren Hilfe die Steuer-Mauschelei überhaupt erst ermöglicht wurden. Wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung von mindestens 100.000 Euro in jenem Sauna-Club hatte die Staatsanwaltschaft per Strafbefehl eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten gegen den 53-Jährigen erwirkt. Dagegen zog er nun unter Protest vors Amtsgericht. Wie sein Anwalt erklärte, seien die Vorwürfe völlig haltlos. Dagegen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte schon anhand elektronischer Überwachung überführt sei. So soll der 53-Jährige detailliert erklärt haben, wie das Mauschel-System funktionierte und welche Schritte einzuhalten seien, damit die Einnahmen nicht offiziell auftauchten. Da gestern aber keine Zeugen geladen waren, wurde der Prozess abgebrochen und soll demnächst neu aufgerollt werden.