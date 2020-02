Er hatte zuhause ein Labor : Erkrather muss wegen Drogenbesitzes in Haft

Erkrath Der 47-Jährige soll chemische Substanzen im Internet bestellt und in seiner Erkrather Wohnung zusammengekippt haben.

Erhofft hatte sich der Angeklagte dabei wohl eine Bewährungsstrafe – zur Verhandlung wurde er aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Dort wiederum scheint ihm die sprichwörtliche Decke auf den Kopf zu fallen, was ihn zur Richterin sagen ließ: „Ich habe da draußen ja auch noch ein Leben und das geht gerade den Bach runter.“ Für die Kammer kam diese Einsicht offenbar zu spät: Die Berufungsrichterin machte dem Angeklagten bereits zu Prozessbeginn wenig Hoffnung darauf, dass er den Gerichtssaal mit einer Bewährungsstrafe verlassen kann. Mittlerweile soll es neue Ermittlungen gegen den 47-Jährigen geben, bei denen es um die Weitergabe von Drogen in der JVA mit weitreichenden Folgen gehen soll. In der Untersuchungshaft soll er Fentanyl an einen Mitgefangenen weitergegeben haben, der an den Folgen des Drogenkonsums verstorben sei. Noch ist die Beweislage in dieser Sache nicht eindeutig, dennoch machte die Berufungsrichterin eine klare Ansage: „Was mir dazu zu Ohren gekommen ist, hilft Ihnen in dieser Situation nicht.“ Stattdessen riet sie dem Angeklagten dazu, sein Leben nun endlich mal in den Griff zu bekommen und zu dem zu stehen, was er getan hat.