Hochdahl : Gericht bekräftigt Urteil gegen Erkrather Bahnhof-Schubser

Erkrath Der 41-Jährige soll eine Frau nach dem Aussteigen aus dem Bus getreten und sie vor der Unterführung am Bahnhof Hochdahl erneut gestoßen haben.

ERKRATH/WUPPERTAL (magu) Es war ein ganz normaler Tag im April 2016. Lisa Schubert (Name von der Redaktion geändert) hatte sich mit ihrer Freundin zum Shoppen verabredet. Die beiden Frauen wollten sich in der S-Bahn treffen, um gemeinsam nach Wuppertal fahren. Die damals 21-jährige Erkratherin wollte an der Haltestelle in Hochdahl zusteigen. Dorthin war sie mit dem Bus gefahren und gerade ausgestiegen, als sie einen Tritt gegen ihre Beine spürte. „Ich bin hingefallen, ein herbeigeeilter Zeuge hat mir aufgeholfen“, erinnert sie sich. Noch im Fallen habe sie einen Mann neben sich gesehen und sofort gewusst, dass der Tritt nur von ihm habe kommen können. Niemand sei mit ihr ausgestiegen und es habe auch sonst niemand an der Haltestelle gestanden. Nachdem sie sich aufgerappelt habe, hätte sie weiter zum Gleis gehen wollen. An den Stufen zur Unterführung angekommen, habe sie erneut von hinten einen Stoß gespürt. Diesmal an der Schulter und so heftig, dass sie die Treppe herunter gestürzt sei. Dort sei sie benommen und unter Schock liegen geblieben. Zeugen hatten riefen Notarzt und Polizei herbei. Im Krankenhaus wurden später Bänderrisse am Sprunggelenk mit Einblutungen in die Knochen, eine Stauchung der Wirbelsäule und Prellungen diagnostiziert. Ein Zeuge hatte den gleichen Mann in der Nähe von Lisa Schubert gesehen, der ihr schon am Bus gegen die Beine getreten haben soll. Den Sturz selbst hatte der Zeuge nicht gesehen, allerdings soll sich der Angeklagte mit einem Grinsen im Gesicht vom Tatort entfernt haben.