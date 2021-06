Gedanken zum Wochenende : Ein Tagtraum tut gut

Gabriel Schäfer, Pfarrer in Hochdahl in der Neanderkirche. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Gedanken zum Wochenende von Pfarrer Gabriel Schäfer von der Neanderkirche in Erkrath-Hochdahl zur Frage, warum Tagträume uns so gut tun.

Als ich diese Woche überlegt habe, was das Thema der Wochenend-Andacht sein könnte, meinte meine Tochter (4): „Schreib doch über etwas, das Du liebst.“ Auf Rückfrage, was sie denn liebt, sagte sie: „Einhörner, Regenbögen und Meerjungfrauen“.

Ich dachte spontan daran, mal wieder einen Urlaub am Meer zu verbringen. Den Sand unter den Füßen, den Blick in die Weite, wo sich Meer und Himmel treffen. Den Kopf durchpusten lassen, das Alte hinter sich lassen, Platz für Neues schaffen. Was wäre Ihr Tagtraum, was lieben Sie?