Kostenpflichtiger Inhalt: An(ge)dacht : Ich bin dran

Martin Scharnowski, Pastor der Treffpunkt Leben Gemeinde Erkrath Foto: Treffpunkt Leben Gemeinde Erkrath

Erkrath Ich habe nach wie vor für das Jahr 2021 viele Pläne, Ideen, konkrete Vorhaben, und ich wünsche mir, dass dieses Jahr, trotz der aktuellen schwierigen Umstände, zu einem meiner besten zählen wird. Aber wo fange ich an, was sind meine Anteile, was liegt in meinen Möglichkeiten, dass 2021 doch erfolgreich und gut wird?