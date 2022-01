Gastronomie in Erkrath: Das Kurhaus will 2022 durchstarten.

Das Kurhaus will 2022 durchstarten

Gastronomie in Erkrath

Neue Angebote im Kurhaus Erkrath: Chris Amos serviert immer donnerstags Cocktails – bei der After Work Party mit DJ. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Ein Jahr voller Hochs und Tiefs liegt hinter Chris Amos, dem Pächter des „Kurhaus Erkrath“. Corona sorgte für Einbußen. Mitarbeiter kündigten. Doch mit neuen Konzepten, wie der „Winterwelt“ und der Schlittschuh-Bahn schuf Amos Alternativen zum klassischen Restaurantbesuch. Und er hat weitere Pläne.

Positiv erinnert sich Chris Amos an die gute, unbürokratische Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung – und an die Bereitschaft der Erkrather, die Weihnachtsbaum-Aktion zugunsten der Kinder-Hilfsorganisationen „Sterntaler Düsseldorf“ und „Froschkönig gegen Kinderarmut“ zu unterstützen.

Wirtschaftlich seien das Weihnachtsdorf und die Schlittschuhbahn zwar „ein Minus-Geschäft gewesen“. Dafür sorgte neben Corona der verregnete Dezember. Doch die Reaktionen der Erkrather fielen durchweg positiv aus. Daher werde es in diesem Jahr eine Neuauflage geben. Hierfür wünscht sich 36-Jährige eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt und die örtliche Wirtschaft, etwa in Form von Banden-Werbung rund um die Eisbahn. „Solche Event steigern die Attraktivität Erkraths als Wirtschaftsstandort.“

Kurhaus Erkrath Geöffnet dienstags, mittwochs und donnerstags von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 23 Uhr. Sonntags findet von 9 bis 14 Uhr ein Brunch statt, danach bis 20 Uhr. www.kurthauserkrath.de steht in Kürze zur Verfügung, Infos auch auf Facebook (Kurhaus Erkrath). Bahnstraße 18, Tel. 0211 54417612.

Apropos Außengelände: Im Frühjahr wird die Terrasse komplett umgestaltet. Neue Möbel und Sonnenschirme werden die alten ersetzen und die Bepflanzung wird ebenfalls vollständig erneuert. „Statt in unser Grillhütte wird dann in einem Food-Truck Leckeres für die Außengastronomie gezaubert. Live-Musik-Events sollen das Kurhaus-Feeling komplettieren. Renoviert werde auch innen. Alle Wände erhalten einen neuen Anstrich und der Gastraum zur Bahnstraße wird komplett umgestaltet.

Passend zur Runderneuerung des Interieurs können sich die Gäste auf weitere Premieren freuen: „Der Dienstag ist ab sofort ‚Kulturtag‘. Wir wollen Erkrather Musikern, Schriftstellern und bildenden Künstlern, vor allem solchen, die sich noch gar nicht vor Publikum präsentiert haben, bei uns die Gelegenheit dazu geben“. Die Idee sei ihm beim Brunch-Büfett am Heiligen Abend gekommen. Den Gästen habe die musikalische Untermalung des Events so gut gefallen, dass nicht nur der Pianist für weitere Auftritte bereits gebucht sei, so Amos. Für die Outdoor-Saison sei bereits ein Comedy-Abend und auch Auftritte von „bekannteren Bands“ auf der Terrasse vor dem Restaurant geplant.