Alles begann mit einem gestohlenen Fahrrad Ganzes Lager geklauter Ware in Erkrath entdeckt

Los ging‘s in diesem Kriminalfall am 11. Juni. Im linksrheinischen Dormagen wurde einem 33-Jährigen sein Fahrrad der Marke KTM gestohlen. Nur wenige Tage später stellte ein 36-jähriger Bekannter des Bestohlenen fest, dass das Rad auf einer Online-Plattform zum Kauf angeboten wurde. Zum Schein vereinbarte der 36-Jährige einen Termin für den 17. Juni. Gemeinsam mit dem 33-Jährigen erschien er gegen 17 Uhr an der Wohnanschrift des 19-Jährigen in Erkrath. Rasche bestätigte sich der Verdacht, dass es sich tatsächlich um das zuvor in Dormagen gestohlene KTM-Rad handelte.