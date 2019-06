Erkrath : Eine Stadt sammelt für die Grundschule

Nach dem Schulbrand geht eine beispiellose Welle der Solidarität durch Erkrath. Unter anderem werden Brautkleider versteigert.

Die Bereitschaft in der Bevölkerung riesig, der am vergangenen Wochenende durch Brandstiftung zerstörten Grundschule Sandheide mit Geld- und Sachspenden wieder auf die Beine zu helfen. „Wir sind absolut dankbar und überwältigt, wie viele Menschen uns ihre Hilfe anbieten“, freut sich Schulleiterin Susanne Adomeit. Und Mohammed Assila, Vorsitzender des Fördervereins und seit langem mit der Schule verbunden, meldet: „Auf unserem Spendenkonto sind, Stand Donnerstag, bereits 3000 Euro eingegangen.“

Tanja Haje, deren Sohn die Klasse 2a besucht, unterhält mit 36 anderen Eltern aller Klassenstufen eine WhatsApp-Gruppe, um für Unterstützung zu werben. In Keller und Küche lagert sie Materialien, die bereits gespendet wurden. „Bei Zeitschriften Weber haben wir Schulhefte für den halben Preis kaufen können. Außerdem hat die Hochdahler Druckerei unseren Facebook-Aufruf gesehen und uns 200 Blatt Papier zum Basteln und Malen zugesagt“, freut sich Tanja Haje, und ergänzt: „Wir haben in der Sandheide einen so tollen Zusammenhalt und das spürt man jetzt ganz besonders.“ Sie ist auch aktiv im Verein „Sandheider Markt 4 you“, der bei seinem Sommerfest am 29. Juni die bis dahin gesammelte Sachspenden (Spielzeug und Bastelmaterial) verkaufen will.