Erkrath : Futtermeile und Mitmach-Trödelmarkt

Erkrath Am 6. und 7. Juli wird am Bavierplatz ein „Street Food Festival“ rund um die Markthalle gefeiert.

(hup) Anfang Juli gibt es zum ersten Mal ein Street Food Festival in Erkrath: Am 6. und 7. Juli wird am Bavierplatz und rund um die Markthalle handgemachtes und außergewöhnliches Essen angeboten, so die Ankündigung der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung der Stadt arbeitet für diese Veranstaltung mit der Eventagentur Next Choice zusammen, die derzeit mit ihrem Angebot durch die deutschen Städte zieht. Zusätzlich zur Futtermeile gibt es ein buntes Rahmenprogramm: Am Samstag, 6. Juli, erstreckt sich ein Trödelmarkt für Erwachsene von 13 bis 18 Uhr über die Fußgängerzone der Bahnstraße. Am Sonntag, 7. Juli, gibt es dort von 12 bis 17 Uhr einen Flohmarkt für gebrauchte, aber gut erhaltene Kindersachen. Anmeldungen zu beiden Trödelmärkten sind ab dem 12. Juni bei Stefanie Pelikan von der Stadtverwaltung möglich: Telefonisch 0211 2407-2007 oder Mail an die Adresse stefanie.pelikan@erkrath.de. Im Alt-Erkrather Zentrum öffnen am Sonntag zudem von 13 bis 17 Uhr einige Geschäfte. Musikalisch begleitet wird das Geschehen von Schülern der Erkrather Jugendmusikschule, die sich am Sonntag unter dem Motto „Musik für die Urlaubskasse“ einzeln oder in kleinen Ensembles in der Fußgängerzone in einem ganz neuen Rahmen präsentieren und ihr Können zum Besten geben, so die Ankündigung.