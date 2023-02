Saubere Straßen in Erkrath Frühlingsputz in der Stadt – am 25. Februar ist Dreck-weg-Tag

„Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer häufig konkrete Orte nennen, die manchmal sogar den Mitarbeitenden der Straßenreinigung unbekannt sind“, so Abfallberaterin Nadine Conradi, die für die Stadt die Koordination der Einsatztrupps und die Herausgabe der Materialien organisiert. Die Teilnehmenden erhalten ab Dienstag, dem 21. Februar, unter vorheriger Terminvereinbarung sowie am Dreck-weg-Tag selbst von 10 bis 13 Uhr im Büro der Abfallberatung, Schimmelbuschstraße 11-13, die Müllsäcke, Handschuhe und Warnwesten sowie Greifzangen. So ausgerüstet, können sie sich auf den Weg machen. In einer Mitteilung der Stadt heißt es: Die Rückgabe der Materialien muss dabei nicht direkt am Veranstaltungstag erfolgen, sondern ist auch noch in der Woche nach dem Aktionstag möglich. So ist sichergestellt, dass auch mit den Werkzeugen nachhaltig und damit ganz im Sinne der Gesamtidee, umgegangen wird.