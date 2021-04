Verein aktiv in Erkrath-Unterfeldhaus : Frühjahrskur für den Schilderwald

Verein aktiv in Erkrath-Unterfeldhaus

Erkrath Gesäubert, repariert, versetzt und erneuert – Unterfeldhauser waren aktiv. Zu den Punkten, die sich der Verein bei seiner Gründung auf die Agenda geschrieben hatte, gehört das Erscheinungsbild seines Stadtteils.

(RP) So manch ein Unterfeldhauser mag sich zu Beginn dieses Jahres über einen Radler mit einsatzbereiter Kamera gewundert haben. Was fotografierte er? Weit und breit kein sehenswertes Motiv. Doch wohl kaum das unleserliche Straßenschild?

Genau das war es, was Horst Feldmann unter die Lupe nahm, berichtet Heide Horn vom Bürgerverein „Unterfeldhaus aktiv“. Ihm war der schlechte Zustand vieler Verkehrsschilder im Stadtteil aufgefallen. Und nicht zuletzt als Mitglied des Bürgervereins Unterfeldhaus-AKTIV fühlte er sich angesprochen, hier etwas zu tun. Zu den Punkten, die sich der Verein bei seiner Gründung auf die Agenda geschrieben hatte, gehörte das Erscheinungsbild seines Stadtteils.

Nahverkehr in Erkrath

Nahverkehr in Erkrath : Attraktiver ÖPNV: BmU wirbt für Magnetbahn

Altes Schätzchen wird in Erkrath wieder aufgemöbelt

Historischer Lokschuppen : Altes Schätzchen wird in Erkrath wieder aufgemöbelt

Nur wenige Unterfeldhauser dürften sich in ihrem Stadtteil so gut auskennen wie Horst Feldmann nach seinem jetzigen Einsatz. Haupt- und Nebenstraßen, Spiel- und Einbahnstraßen hat er durchkämmt und mit der Kamera festgehalten, was ihm verbesserungswürdig erschien. Mit Fotos, Positionsangaben, Mängelbeschreibungen und sogar Verbesserungsvorschlägen hat seine akribische Recherche zur Optimierung der Verkehrsschilder ein umfangreiches Werk ergeben.