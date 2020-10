Erkrath-Sandheide : Frischer Anstrich dank Förderprogramm

Vorher (links), und nachher: Als erster Antragsteller hatte Familie Block den Zuschuss genutzt. Ihr Haus an der Heinrich-Heine-Straße erstrahlt jetzt in neuem Glanz. Foto: Stadt Erkrath

Erkrath Von dem Projekt „Soziale Stadt Sandheide“ profitieren auch private Hausbesitzer in Erkrath. Sie zeigen aber bisher kaum Interesse daran.

Weitere Informationen und eine Beratung gibt es für Interessierte beim Quartiersmanagement, das per Mail an die Adresse sandheide@erkrath.de erreichbar ist.

Als erster von bislang gerade einmal zwei Antragstellern hatte Familie Block den Zuschuss genutzt und ihr Haus an der Heinrich-Heine-Straße in neuem Glanz erstrahlen lassen. Der alte weiße Anstrich war in die Jahre gekommen und durch Witterungseinflüsse verschmutzt. Als die Blocks auf das Fassadenprogramm aufmerksam wurden, wandten sie sich an das Quartiersmanagement, um sich über die Fördermöglichkeiten zu informieren. „Das war der letzte Anstoß, den wir brauchten, um die Sache endlich in Angriff zu nehmen“, berichtet die Familie.

Diese Bereitschaft, ins Eigentum zu investieren, hat in dem Viertel offenbar Seltenheitswert. Prinzipiell könne jeder Eigentümer in der Sandheide die Förderung durch das Fassadenprogramm in Anspruch nehmen; Priorität hätten aber Gebäude am Sandheider Markt, dort bestehe der größte Handlungsbedarf, sagt Stadtsprecherin Maria Steinmetz. Um das Programm bekannt zu machen, hatte es im Januar eine Veranstaltung für Eigentümer am Sandheider Markt gegeben. Doch war die Resonanz bislang derart gering, dass ein neuer Anlauf genommen werden muss, um den Stadtteil zur teils dringend notwendigen optischen Auffrischung zu verhelfen. Dahinter steckt die Einsicht, dass Wohlgefühl und Zufriedenheit im Alltag in nicht unerheblichem Maße von der Qualität des Wohnumfelds mitbestimmt werden.