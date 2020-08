Kundgebung in Erkrath : „Fridays for Future“ sieht Politik in der Pflicht

Nur wenige machten bei der Demo in Hochdahl mit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Erkrather Bewegung beging jetzt ihr einjähriges Bestehen mit einer Kundgebung. Rahel Bott ist jetzt Parteimitglied von Bündnis 90/Die Grünen.

Von Susann Krüll

Seinen ersten Geburtstag beging am Samstag der Erkrather Ortsverband von „Fridays For Future“. Ihre vierstündige Mahnwache begannen die jungen Aktivisten symbolträchtig um fünf vor zwölf. Auch wenn sich Veranstalter und Besucher nicht gerade an diesem Wochenende Temperaturen gewünscht hätten, die an der 40 Grad-Marke kratzten, unterstrichen diese doch, warum die jungen und älteren Klima- und Umwelt-Demonstranten ihre Forderungen auf die Straße tragen.

Rahel Bott, Sprecherin und Mitbegründerin der Ortsgruppe, hielt vor einer überschaubaren Anzahl Zuhörer eine mahnende, in Richtung Erkrather Politik und Verwaltung gerichtete Rede: „Seit einem Jahr engagieren wir uns. Was ist seitdem passiert? Die Verwaltung hat im Verlauf dieses Jahres eine Bürgerbefragung zu Klima- und Umweltthemen durchgeführt und die vielen Anregungen und Vorschläge aus der Bürgerschaft mit dem Versprechen eingesammelt, diese zu sichten und weiter zu verfolgen. Was ist seitdem geschehen? Kein Vorschlag ist weiter verfolgt worden“, kritisierte sie unter dem Beifall der Umstehenden.