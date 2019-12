Fußgänger beklagen Dunkelheit : Freiheitstraße bald LED-beleuchtet

Erkrath (hup) Als sie jüngst gegen 17 Uhr auf der Freiheitstraße in Richtung Stadion unterwegs war, wurde es einer Erkratherin ziemlich schnell mulmig. „Es war gefährlich dunkel. Ich war dankbar für jedes Haus, das die Außenbeleuchtung eingeschaltet hatte.

Es gibt zwar eine Straßenbeleuchtung, weil Autos ja Lampen haben, aber Fußgänger dürfen sich dort die Knochen brechen, die bezahlen ja keine KFZ-Steuer. Oder müssen Fußgänger erst eine besondere (Schuhsohlen-)Steuer bezahlen, damit sie sicher den Bürgersteig benutzen dürfen?“, schreibt sie an die Redaktion. Die reichte die Frage an die Stadtverwaltung weiter und bekam folgend Antwort von Sprecher Thomas Laxa: „Nach Rücksprache mit den Stadtwerken, die für die Straßenbeleuchtung in Erkrath zuständig sind, kann ich Ihnen mitteilen, dass in der Freiheitstraße noch alte, mit Kompaktleuchtstofflampen bestückte Kugelleuchten installiert sind. In der Planung für das kommende Jahr haben die Stadtwerke bereits die Umrüstung der dort vorhandenen Straßenlaternen auf LED vorgesehen, wodurch die aktuell eher schwache Ausleuchtung deutlich verbessert werden sollte.“ Es wird sich also etwas ändern, aber bis dahin ist in dem Bereich Vorsicht angesagt.