Stadthalle : Frauenchor feiert den Advent

Voller Konzentration bei der Sangesarbeit: Der Frauchenchor Erkrath beim Konzert in der Stadthalle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Kein Platz war leer, als die Frauen gemeinsam mit dem MGV Sängerbund zum Konzertbeginn das „Tocher Zion“ anstimmten.

„Weihnachtslieder weltweit“ war der Titel des Advents- und Weihnachtskonzerts des Frauenchors Erkrath am 3. Adventssonntag in der Erkrather Stadthalle. Weltweit bedeutet in diesem Fall nicht nur die Herkunft der Komponisten, die gesungen und gespielt wurden, sondern auch die der Interpreten.