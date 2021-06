Frauenchor Erkrath singt in Düsseldorf : Zu Gast beim Festival „Theater der Welt“

Frauenchor Erkrath singt in Düsseldorf

Monika Krüger, Vorsitzende Frauenchor Erkrath, ist mit ihren Mitsängerinnen nun in Düsseldorf zu hören. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkarth Für eine Klanginstallation des australischen Komponisten Byron Scullin wurde ein Frauenchor gesucht – und in Erkrath gefunden. Ein Ritterschlag. Der Chor um Vorsitzende Monika Krüger ist nun beim „Theater der Welt“ zu hören.

Es ist wahrlich nicht alltäglich, wo der Frauenchor Erkrath momentan zu hören ist. Denn wie ein Klangsegen fallen die Stimmen der Mitglieder vom Himmel herab, und zwar täglich so gegen 17.30 Uhr in der Düsseldorfer Innenstadt aus Anlass des Festivals „Theater der Welt“. Noch bis zum 4. Juli findet das renommierte Treffen in der Landeshauptstadt statt und leistet damit seinen Beitrag zur Wiederbelebung von Kunst und Kultur.