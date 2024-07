Klimaschutz in Erkrath Franziskus-Hospiz läuft jetzt mit Sonnenstrom

PV-Anlagen bestehen aus Solarmodulen, deren Zellen das Sonnenlicht auffangen. Über einen Wechselrichter wird der auf diesem Wege erzeugte Gleichstrom in Haushaltsstrom mit 230 Volt umgewandelt. Auf dem Hospizdach wurden 70 Module auf einer Fläche von rund 140 Quadratmetern montiert, ost-westliche Ausrichtung, damit den ganzen Tag über Sonnenstrahlen eingefangen werden können. Selbst an bedeckten Tagen holt die Anlage noch etwas vom Himmel. Etwa ein Viertel seines Jahresbedarfs an Strom will das Hospiz künftig vom eigenen Dach ernten, sein Budget entlasten und etwas für die Umwelt tun.