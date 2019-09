Stadt Erkrath muss höhere Kosten tragen : Forum Sandheide wird deutlich teurer

Erkrath Der Umbau eines ehemaligen Firmengebäudes an der Hildener Straße zum sozialen Dienstleistungszentrum ist aufwändiger, als die Stadt gehofft hat.

Bei der Prüfung der ebenfalls zum Komplex Hildener Straße gehörenden ehemaligen Hochregal-Lagerhalle habe sich herausgestellt, dass die Modernisierungskosten doppelt so hoch ausfallen als ursprünglich geplant, weil dort alles neu installiert werden muss. Nun soll die Halle komplett neu errichtet werden, weil die alte zu hoch für die veränderte Nutzung und ein Neubau nicht wesentlich teuer als der Umbau sei. Problem: Das gesamte Projekt wird zwar über den „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ vom Land mit 90 Prozent der Anschaffungs- und Umbaukosten gefördert. Die Stadt hat aber, wie sie jetzt weiß, die Ausgaben in ihrem – längst bewilligten – Förderantrag zu niedrig angesetzt. Die Projektkosten zur Bereitstellung der Immobilie einschließlich des Erwerbs und der damit verbundenen Nebenkosten beziffert sie derzeit auf 6,85 Millionen Euro, bei einem Eigenanteil von voraussichtlich 2,25 Millionen Euro. In ihrem Förderantrag war sie noch von 3,76 Millionen Euro ausgegangen, mit einem entsprechend niedrigeren eigenen Anteil von 376.100 Euro. Kämmerer Thorsten Schmitz sagte dazu im Ausschuss, dass die Förderung habe zum damaligen Zeitpunkt beantragt werden müssen, sonst wäre die Frist abgelaufen. Damals habe es noch keine abgeschlossene Planung gegeben. Erst nach dem Gebäudekauf hätten weitergehende Untersuchungen angestellt werden können. An die ehemaligen Büros würden bei der neuen Nutzung, bei der sich bis zu 30 Personen in den Räumen aufhalten, ganz andere Anforderungen gestellt, etwa an die Lüftung. Es sei nichts mit der heißen Nadel genäht worden, Schuldzuweisungen an den Planer, den Hauptnutzer SKFM oder die Verwaltung seien nicht angebracht, unterstrich Schmitz.