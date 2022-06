Premiere in Alt-Erkrath : Forscherin stellt Projekt auf Feierabendmarkt vor

Die Seidenspinnen des Düsseldorfer Aquazoos spielen eine zentrale Rolle in Anna Bartz‘ Forschungsprojekt. Foto: Nicole Marschall/NICOLE MARSCHALL INFONET BY DESI

Erkrath Anna Bartz arbeitet am Universitätsklinikum RWTH Aachen und untersucht den Einsatz von Spinnenseide für die Rekonstruktion von Knorpelgewebe – und sucht Sponsoren.

Nach der Arbeit gemütlich über den Markt schlendern? Das ist den meisten Berufstätigen nicht möglich. Wenn sie Feierabend haben, sind die Wochenmärkte meist längst geschlossen. Die 2021 erstmals probeweise durchgeführten Feierabendmärkte auf dem Marktplatz in Alt-Erkrath änderten das – und stellten nicht nur das Einkaufserlebnis am Nachmittag und Abend in den Fokus

Kommunikativer Austausch und geselliges Beisammensein in lockerer Atmosphäre bei Live-Musik und Leckereien gehörten ebenso zum Konzept wie die Idee, Institutionen und Vereinen eine Möglichkeit zu geben, sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Diese Möglichkeit nimmt beim nächsten Feierabendmarkt am Mittwoch, 15. Juni, auch Anna Bartz wahr. Die aus Erkrath stammende Wissenschaftlerin arbeitet am Universitätsklinikum RWTH Aachen an einem Projekt zur Knochen- und Lungenregeneration durch verschiedene Biomaterialien, darunter Spinnenseide.

Dazu „melkt“ Anna Bartz regelmäßig die Seidenspinnen des Düsseldorfer Aquazoos Löbbecke-Museum. Aus der Spinnenseide wird anschließend eine Trägerstruktur als Gewebeersatz entwickelt, die beispielsweise hilft, Knochenvorläuferzellen zu stabilisieren, die sich dann zu Gewebe entwickeln, das in den menschlichen Körper implantiert werden kann. Mit dem Bio-Gewebeersatz ergeben sich neue Therapiemöglichkeiten für Patientinnen und Patienten mit größeren Knochenbrüchen nach Unfällen, ausbleibender Frakturheilung, Osteoporose, Knochentumoren sowie im Bereich der Kieferorthopädie.

Und im Verlauf der Covid-19-Pandemie ist noch ein weiteres Anwendungsgebiet in den Vordergrund gerückt: Der Gewebeersatz bei Lungenerkrankungen. „Das Corona-Virus dringt über die Atemwege und die Lunge in den Körper ein und gelangt über das Blutsystem in alle Organe“, erklärt Anna Bartz, und ergänzt: „Dies führt häufig zu einer Schädigung des Endothels, das die Zellschicht an der Innenfläche der Blut- und Lymphgefäße umgibt. Die Endothelzellen (innerste Zellschicht der Blutgefäße, Anmerkung der Redaktion) können dann die Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Und das führt zu Herz-Kreislauf-Problemen und im schlimmsten Fall zum Organversagen.“

Bei der Finanzierung des Projekts ging Anna Bartz von Anfang an einen innovativen, in der Wissenschaft noch eher ungewöhnlichen Weg, indem sie auf das Crowdfunding setzte. Gemeint ist damit, dass eine Vielzahl von Menschen ein Projekt finanziell unterstützt und möglich macht. Auch die weiteren Schritte des Forschungsprojekts sollen über Crowdfunding finanziert werden. Mit dem Geld sollen unter anderem nötige Verbrauchsmittel und Zellen für die Laborarbeit wie zum Beispiel Lungenendothelzellen (HPAEC) angeschafft werden. Außerdem soll der Spinnenbestand weiter aufgestockt werden.