Mit Geld vom Land : Sandheider Fassaden sollen schöner werden

Für die Häuser in Sandheide können je nach Standort Mittel zur optischen Aufwertung in Anspruch genommen werden. Foto: RP/Dietrich Janicki

Erkrath Hausbesitzer können dafür Geld aus dem Förderprogramm „Wohnumfeld und Fassaden“ beantragen, informiert die Stadt.

Um das Fassadenprogramm bekannt zu machen und zu bewerben, hatte es im Januar eine Informationsveranstaltung der Stadt für Eigentümer am Sandheider Markt gegeben, da dort der größte Handlungsbedarf besteht. Allerdings war die Resonanz bis jetzt gering, wie Quartiersmanagerin Saskia Goebel kürzlich im Wirtschaftsausschuss berichtete. Jetzt soll neuer Anlauf genommen werden, um den Stadtteil optisch aufzufrischen.

2017 wurde Erkrath mit der Sandheide in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt NRW“ von Bund und Land aufgenommen, die ersten Projekte des integrierten Handlungskonzeptes für die Sandheide sind bereits gestartet. Neben der Umgestaltung des Stadtweihers und dreier Spielplätze in der Sandheide sowie der Einrichtung eines Verfügungsfonds zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktionen fördern Bund, Land und Stadt auch private Investitionen von Gebäudeeigentümern. Das Förderprogramm „Fassaden und Wohnumfeld“ stellt eine Förderung von 50 Prozent der Kosten bereit, durch die das Stadtbild der Sandheide verbessert werden soll. Förderfähig sind zum Beispiel farbliche Veränderungen an der Fassade, die Erneuerung von Fassadenschmuck oder die Anbringung von Lichtinstallationen (maximale Förderhöhe 25.000 Euro).