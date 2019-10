Erkrath : Geld für Sandheide ist gut angelegt

60 Helfer waren Mitte September an dem Kooperationsprojekt „Heimatgarten“ beteiligt, realisiert am Aktionstag der Wirtschaft. Foto: Wirtschaftskreis Erkrath e.V./Sandra Janzen

Aus dem von Bund und Land bestückten Fördertopf werden Aktionen für mehr Atmosphäre und Zusammenhalt im Viertel finanziert, etwa ein Heimatgarten.

Quartiersmanagerin Saskia Goebel informierte bei der Sandheider Stadtteilkonferenz auch darüber, für welche Aktivitäten die 17.108,33 Euro aus dem Verfügungsfond „Soziale Stadt Sandheide“ (Start 2018, Laufzeit vier Jahre) bisher verwendet wurden. „Jeder Anwohner oder jede Institution, die in Sandheide angesiedelt ist, kann sich für ein ehrenamtliches Projekt eine Förderung aus dem Fond bewerben“, erläutert Goebel.

Innerhalb von 13 Monaten wurden 13 Projekte auf den Weg gebracht. „Das ist in anderen Städten, für die das Büro zuständig ist, bei dem ich arbeite, nicht die Regel. Meine Kollegen beneiden mich, dass ich in so einem aktiven und engagierten Umfeld arbeiten kann“, berichtet Goebel. Sie ist mittlerweile gut im Quartier vernetzt und pflegt den Kontakt zur Stadtverwaltung.