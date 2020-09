Millrath : Mitglieder zeigen Kunst in der Dorfschule

Hausherr Wolfgang Sendermann mit seiner Installation „Es ist spät... aber die Mahner hört man nicht!“, die politische Diskussionen anstoßen soll. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ebenfalls näher heran müssen Betrachter an Susann Bredes Schöpfung „Woher? Wohin?“. Sie hat lackiertes Pergamentpapier in Falten auf Leinwand gelegt, einige, im Verbund an einen Vogelschwarm erinnernde Formen herausmodelliert und mit schwarzer Farbe hervorgehoben. Auf dem Sockel davor zieht „Der Tanz“ aus Rauchbrandkeramik von Anja Saal die Augen auf sich. Ein weiteres ausdrucksstarkes Keramikobjekt stammt von Karin Glasowski, zeigt einen zerklüfteten Schädel und trägt den Titel „1918-1944-20 . . . ?“. Alle Arbeiten sind übrigens käuflich. Auch (Achtung, Corona) die Malerei „Hochdahl 2020“ von Heiner Strothmann, die eine Menschengruppe zeigt, in der fast alle Maske tragen. Im Kunsthaus öffnet am heutigen Freitag (18. September) eine neue Ausstellung mit Arbeiten aus den Reihen des dazugehörigen Förderkreises Kunst & Kulturraum Erkrath. Der Eintritt ist wie immer frei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kann eine gewisse Sorte Kunst die Welt retten? Die kleine, heimische womöglich schon, denn in diesen seltsamen, von der allmählich wieder anziehenden Corona-Krise bestimmten Tagen, suchen viele Ablenkung, Alltagsrettung, Weltversöhnung.

Ganz an Corona kommt man allerdings auch im Kunsthaus an der Dorfstraße nicht vorbei: Es dürfen sich derzeit nur maximal acht Personen gleichzeitig darin aufhalten, alle müssen Mundschutz tragen, an der Tür gibt es einen Spender mit Desinfektionsmittel und auf dem Tisch am Eingang liegen nicht nur Faltblätter und Visitenkarten, sondern auch Besucher-Listen und ein Päckchen voller Kugelschreiber.

Info Eröffnungsfeier fällt wegen Corona aus Die Ausstellung ist vom 18. September bis zum 4. Oktober im Kunsthaus an der Dorfstraße in Millrath zu sehen. Wegen der Corona-Vorschriften gibt es keine Eröffnungsfeier. Öffnungszeiten mittwochs 17 bis 19 Uhr, samstags 15 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18. Mund- und Nasenschutz (mitbringen) ist Pflicht.

Corona-Ordnung muss sein, dann dürfen die Besucher abschalten und eintauchen in das, was Zugehörige des Förderkreises Kunst und Kultur für die jährliche Mitgliederausstellung erfolgreich eingereicht haben. Da gibt es Vertrautes wie die Tonbänder-Häkelei von Roswitha Bohmann oder ein mannshohes Wellpappe-Objekt von Hyacinta Hovestadt, die das spröde, empfindliche Material so kunstfertig zu bändigen weiß.