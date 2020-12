Unmut in Erkrath : Flutlichtlaufen: Stadt meldet massive Regelverstöße

Erkrath Für die Nutzung des kostenlosen Freizeitangebote gelten Hygiene- und Platzregeln, die aber oft ignoriert werden. Die Stadt kontrolliert und droht sogar mit Sperrung.

Die aktuell gültige Coronaschutzverordnung lässt die Ausübung von Individualsport zu, sofern diese allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes erfolgt. Das Erkrather Angebot steht bis zu Beginn der Osterferien zur Verfügung. Die Aktion „Laufen unter Flutlicht“ sorgt für ausreichend Licht auf ausgewählten Sportplätzen im Stadtgebiet, so dass laufbegeisterte Erkrather ihrem Hobby auch in der dunklen Jahreszeitihrem Hobby nachgehen können.

Damit laufbegeisterte Erkrather auch in der dunklen Jahreszeit weiter ihrem Hobby nachgehen können, bietet die Stadt wieder Flutlichtlaufen auf drei Plätzen an. Am Toni-Turek-Stadion in Alt-Erkrath (Freiheitstraße 46) ist die Nutzung dienstags und donnerstags von 17 bis 21 Uhr möglich. Hier befindet sich rund um den Rasenplatz eine Kunststoffumlaufbahn. Der Sportplatz Unterfeldhaus (Niermannsweg 10) steht dienstags und donnerstags von 17 bis 21 Uhr offen. Dort gibt es rund um den Hauptplatz eine gelenkschonende Finnenbahn aus Holzhäckseln. Sie wird nicht extra ausgeleuchtet, sondern nur im Lichtschein des Flutlichts. Auf dem Sportplatz Rankestraße 4-6 kann montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr trainiert werden – jeweils unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen und der Platzregeln, wie die Stadt betont.